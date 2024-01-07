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        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:20 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:20
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        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
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        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale-Eceabat hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı bu gece Çanakkale'den saat 01.00, Eceabat'tan ise saat 04.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

        Yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan planlı diğer seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

        Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği, tarifelerinde bulunan planlı diğer tüm seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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