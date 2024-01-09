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        GÜNCELLEME-2 Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı

        Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:47 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:47
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        GÜNCELLEME-2 Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
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        Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden transit gemi geçişlerine açıldı.

        Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar nedeniyle öğleden sonra çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz trafiği yeniden açıldı.

        Fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale Boğazı hattındaki Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri devam ediyor.

        Ayrıca, boğaz ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın için Geyikli-Bozcaada hattındaki planlı tüm seferlerin iptal edildiği, Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Kabatepe'den saat 20.00, Gökçeada'dan 22.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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