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        Çanakkale'deki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 22:28 Güncelleme: 25.01.2024 - 22:35
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        Çanakkale'deki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki operasyonlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı "MORAD-12" Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde karada bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

        Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        "MORAD-12"nin Ayvacık açıklarında yaptığı taramada ise hareket halindeki lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen "TCSG-28" botu ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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