Gümüşçay Belediyesi güneş enerjisinden elektrik üretimine başladı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde, belediye tarafından kurulan güneş enerji santrali (GES) hizmete girdi.

Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, gazetecilere, tesisin yaklaşık 7 ay önce proje çalışmalarının başladığını ve tamamlanarak faaliyete geçtiğini söyledi.

Pastırmacı, 10 milyon liraya mal olan proje ile Gümüşçay Belediyesinin kendi elektriğini üreteceğini belirterek, "Temiz ve yenilenebilir enerji için 5 dönüm alanda 720 adet panel ile üretime başladık. Aylık 350 bin liralık geliri de belediyemize kazandırmış olduk. Gümüşçay'ımıza hayırlı olsun." dedi.