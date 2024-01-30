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        Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:43
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        Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Lapseki ilçesindeki operasyonda yakalanan 4 şüphelinin üst ve araç aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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