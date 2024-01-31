Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik il merkezi ile Lapseki ve Ayvacık ilçelerinde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu S.E. ile S.F, H.A.P, H.A, E.Ö, E.G, S.K. ve Ö.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliye sevk edilen zanlılardan Özbekistanlı S.E. savcılıktaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.G. ve Ö.Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda, 17 GK 743 ve 35 EF 265 plakalı araçlar ile şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 11 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 565 gram esrar, 12 sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, öğütücü, hassas terazi, tabanca, 48 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği kartuşu ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Çanakkale Valisi Aktaş'tan evi yangından zarar gören aileye ziyaret
        Çanakkale Valisi Aktaş'tan evi yangından zarar gören aileye ziyaret
        Çanakkale açıklarında botları arızalanan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale açıklarında botları arızalanan 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Av yasağı sonrası Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu
        Av yasağı sonrası Marmara Denizi'nde hamsi bolluğu
        Biga Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Biga Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı