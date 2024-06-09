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        Çan'da Süle Mahallesi Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binası açıldı

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi Süle Mahallesi Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binası hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:38 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:38
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        Çan'da Süle Mahallesi Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binası açıldı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi Süle Mahallesi Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binası hizmete açıldı.

        Süle Mahallesi Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binasının hizmete açılması dolayısıyla, mahalle camisinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, davetlilere hayır yemeği verildi.

        Süle Mahallesi Sosyal Yaşam Kültür Merkezi ve Muhtarlık Hizmet Binasının açılışı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti İlçe Başkanı Sadi Yağlı, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Belma Türe, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Süle Mahallesi Muhtarı Aziz Keskin tarafından yapıldı.

        Çanakkale Valisi Aktaş, Sosyal Yaşam Kültür Merkezini ziyaretinde Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen ile masa tenisi oynadı.

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