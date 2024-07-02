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        Çanakkale'de depreme karşı güçlendirilen uygulama oteli hizmete açılacak

        Çanakkale'nin Kepez beldesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Cevdet Korkmaz Uygulamalı Oteli hizmete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:50
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        Çanakkale'de depreme karşı güçlendirilen uygulama oteli hizmete açılacak
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        Çanakkale'nin Kepez beldesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Cevdet Korkmaz Uygulamalı Oteli hizmete açılacak.

        Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Cevdet Korkmaz Uygulama Oteli'nde deprem güçlendirmesi ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

        Açıklamada, çalışmalar nedeniyle bir süredir kapalı olan uygulama otelinin çok yakında hizmete açılacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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