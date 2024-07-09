Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan vefat etti

        Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan, 76 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan, 76 yaşında hayatını kaybetti.

        Ömrünü Çanakkale muharebelerinin araştırılmasına ve özellikle genç kuşaklara aktarılmasına adayan Aldoğan, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gelibolu Devlet Hastanesinde vefat etti.

        Aldoğan'ın cenazesi yarın Eceabat ilçesindeki Büyük Anafartalar Köyü Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından, köy kabristanlığında toprağa verilecek.

        Deniz Harp Okulu'ndan 1969'da mezun olan emekli deniz subayı Aldoğan, 50 yılı aşkın süre Çanakkale muharebeleri üzerine çalıştı.

        Aldoğan, "Siperin Ardı Vatan" başta olmak üzere bir çok kitap yazan ve bu alanda birçok öğrencinin yetişmesine katkıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        Arkadaşını taşla öldürdü!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor
        Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası aranıyor
        Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları sürüy...
        Çanakkale'de kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları sürüy...
        Çanakkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çanakkale'de şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çanakkale'de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Çanakkale'de kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Çanakkale'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi...
        Çanakkale'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi...
        Gelibolu'daki derelerde ıslah çalışması yürütülüyor
        Gelibolu'daki derelerde ıslah çalışması yürütülüyor