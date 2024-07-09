Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan vefat etti

Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ömrünü Çanakkale muharebelerinin araştırılmasına ve özellikle genç kuşaklara aktarılmasına adayan Aldoğan, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gelibolu Devlet Hastanesinde vefat etti.

Aldoğan'ın cenazesi yarın Eceabat ilçesindeki Büyük Anafartalar Köyü Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından, köy kabristanlığında toprağa verilecek.

Deniz Harp Okulu'ndan 1969'da mezun olan emekli deniz subayı Aldoğan, 50 yılı aşkın süre Çanakkale muharebeleri üzerine çalıştı.

Aldoğan, "Siperin Ardı Vatan" başta olmak üzere bir çok kitap yazan ve bu alanda birçok öğrencinin yetişmesine katkıda bulundu.