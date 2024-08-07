Gökçeada açıklarında motoru arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı

Bölgeye önce Sahil Güvenlik ekiplerinin ulaştığını aktaran Özdemir, tekneyi ve balıkçıyı kurtarıp güvenli şekilde adaya getirdiklerini ifade etti.

Kurtarma operasyonunu görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaşan Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir de Zürafa Kayalıkları'na kılıç paragatı attıklarını, adadan 20 mil uzaktayken Çoğ'un kendisine ulaştığını dile getirdi.

Teknede yalnız olduğunu belirten Çoğ, "Hava esmeye başladı. İlker Reis'e internetten ulaştım. Akabinde de Sahil Güvenliği aradım." dedi.

Çoğ, yaptığı açıklamada, denize açıldıktan yaklaşık 3 saat sonra Gökçeada yönüne seyir halindeyken teknesinin motorunun arızalandığını ve sürüklenmeye başladığını söyledi.

Avlanmak için denize açılan balıkçı Egemen Çoğ'un kullandığı 5 metrelik teknenin motoru, Gökçeada ile Saros Körfezi arasında arızalandı.

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