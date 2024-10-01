Çanakkale'de yaya trafiğine açık yollarda dronla denetim

Müdürlükten yapılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yaya trafiğine açık olan yerlerde dronla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte yaya trafiğine açık olan yollarda dronla denetimler devam ediyor.

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