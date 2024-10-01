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        Çanakkale'de yaya trafiğine açık yollarda dronla denetim

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte yaya trafiğine açık olan yollarda dronla denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:53
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        Çanakkale'de yaya trafiğine açık yollarda dronla denetim
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte yaya trafiğine açık olan yollarda dronla denetimler devam ediyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce yaya trafiğine açık olan yerlerde dronla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Açıklamada, denetimlerin motosiklet, kask, yaya yolu, kırmızı ışık, emniyet kemeri ağırlıklı olacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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