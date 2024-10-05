Çanakkale'de öğrenci yurdundaki yemeklerin yönetmeliğe uygun olduğu tespit edildi

Çanakkale'de, yurtta kalan 31 üniversite öğrencisinin gıda zehirlenmesi şüphesine istinaden alınan yemek numunelerinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda 22 Eylül'de yaşanan ve 31 üniversite öğrencisinin Çanakkale Onsekiz Mart Hastanesi'nde tedaviye alındığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda 22 Eylül'de yaşanan gıda zehirlenmesi şüphesine istinaden alınan yemek numunelerinin, Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan muayene ve analiz rapor sonuçlarına göre, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olduğu tespit edilmiştir. Yurtlarımızda yemek hizmetleri İl Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarca düzenli olarak denetlenmektedir." ifadesi kullanıldı.