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        Çanakkale ve çevre illere hizmet verecek helikopter ambulans göreve başladı

        Sağlık Bakanlığınca, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen helikopter ambulansın hizmete alınması dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:17
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        Çanakkale ve çevre illere hizmet verecek helikopter ambulans göreve başladı
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        Sağlık Bakanlığınca, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen helikopter ambulansın hizmete alınması dolayısıyla tören yapıldı.

        Vali Ömer Toraman, eski SSK Hastanesi bahçesindeki heliport alanında düzenlenen törende, acil sağlık hizmetlerinde vatandaşa erişim ve onları sağlık kuruluşlarına ulaştırmada belli hedefler olduğunu söyledi.

        Bakanlığın bu hedeflere ulaşmak için havada da önemli bir acil tıbbi yardım mekanizması kurduğunu belirten Toraman, "Tıbbi müdahalenin hızlı yapılabilmesi için sağlık çalışanlarımız zamanla yarışıyor. Türkiye'nin her tarafında bu hizmet kıymetli ancak Çanakkale için ambulans helikopterin daha kıymetli olduğunu değerlendiriyorum. Sebebi de iki büyük adamızın, Eceabat ve Gelibolu ilçemizin bulunduğu yarımadamızın varlığı. Aradaki kopukluktan dolayı, kara ulaşımının zorluğundan dolayı acil tıbbi vakalara müdahale eden hava araçlarının çok büyük avantajı var." diye konuştu.

        Vali Toraman, Çanakkale'de çeşitli teknik, idari ya da hukuki sebeplerle kısa süreliğine kesintiye uğrayan helikopter ambulans hizmetinin yeniden başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de öncelikle Gökçeada'daki ihtiyaçtan dolayı devletin başlattığı bir faaliyet olan hizmetin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) aracılığıyla tekrar devreye alınmasından gurur ve mutluluk duyduğunu anlattı.

        - TUSAŞ'ın 15'inci helikopteri

        TUSAŞ Uçuş İşletme ve Eğitim Müdürü Ahmet Alakuş, TUSAŞ olarak 15'inci helikopteri Çanakkale gibi güzide bir kentte hizmete açmaktan büyük onur duyduklarını bildirdi.

        Alakuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği 2008 yılında başlatılan bu hizmette, Sağlık Bakanlığı ile daha nice illerde görev yapma azminde olduklarını ifade etti.

        İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk ise helikopter ambulansın Çanakkale ve bölge için çok önemli olduğunu, ara verilen süreçte hiçbir hastayı mağdur etmeseler de bundan sonra hizmet kalitesi, hızı ve gücünün artacağını belirtti.

        Helikopter ambulansla 1 Ekim'den bu yana bir yenidoğan, travma geçirmiş bir vatandaş, entübe edilen yoğun bakım hastası dahil 8 hastaya hizmet verdiklerini aktaran Baştürk, bu hizmetin olmadığı dönemde kendilerine verdikleri destekten dolayı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, GESTAŞ ile Hudut ve Sahiller Müdürlüğüne teşekkürlerini sundu.

        Baştürk, "Sadece Çanakkale merkezde değil başta adalar olmak üzere Çanakkale'nin tüm ilçelerinde hatta Balıkesir, Bursa, Tekirdağ ve Edirne'nin belli başlı ilçelerinde hizmet vermeye devam edecek." dedi.

        Ahmet Alakuş, Vali Toraman'a günün anısına Türk mühendisler tarafından tasarlanan, geliştirilen ve TUSAŞ tesislerinde üretilen "Gökbey" helikopterinin maketini takdim etti.

        Törenin ardından Vali Ömer Toraman, Milletvekili Ayhan Gider ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, helikopter ambulansı inceleyerek özelliklerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Helikopter ambulans iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personeliyle başta Çanakkale il geneli olmak üzere sorumluluk sahasındaki Tekirdağ şehir merkezi, Marmaraereğlisi, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Çerkezköy ve Saray hariç diğer ilçelerine, Edirne'nin Enez, Keşan, İpsala, Meriç, Uzunköprü ilçelerine, Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerine, Balıkesir'in il merkezi, Sındırgı, Bigadiç ve Dursunbey hariç diğer ilçelerine hizmet verecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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