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        Çanakkale'de 10 yeni polis aracı hizmete başladı

        İçişleri Bakanlığınca Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü emrine gönderilen 10 yeni polis aracının hizmete alınması dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 08.10.2024 - 09:52
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        Çanakkale'de 10 yeni polis aracı hizmete başladı
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        İçişleri Bakanlığınca Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü emrine gönderilen 10 yeni polis aracının hizmete alınması dolayısıyla tören yapıldı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni araçlar sayesinde teşkilatın sahadaki gücünü artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Yeni araçlarla devriye ekiplerinin sayısının da artırıldığını dile getiren Vali Toraman, "Kıymetli İl Müdürümüz vazifeye başladıktan sonra devriyede görevli personel sayısını arttırdı. Polisimizin görünür olması için hızlı müdahale etmesi için bu teslim aldığımız araçlarla imkanlarımız daha da genişlemiş olacak. Dolayısıyla bir taraftan trafik hizmetlerinde, bir taraftan alışveriş hizmetlerinde, bir taraftan uyuşturucuyla mücadele vesaire sorumluluk haline giren bütün alanlarda daha etkili bir hizmet sunmak için elimizi güçlendirmiş oldu." diye konuştu.

        İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları ve tensipleriyle kente 10 yeni araç kazandırıldığını anlattı.

        Kurt, "Bu araçlarla ilgili tabii hem toplumun huzuru, güvenliğin sağlanması noktasında daha aktif, daha proaktif polislik anlayışıyla daha hızlı ve teknolojik imkanları kabiliyetli araçlarımızı Çanakkale'mizin huzur için 24 saat görev yapan personelimizle daha etkin ve verimli görev yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından yeni araçlar ilgili şubelere teslim edilip göreve başladı.

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