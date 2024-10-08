Çanakkale'de 10 yeni polis aracı hizmete başladı

İçişleri Bakanlığınca Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü emrine gönderilen 10 yeni polis aracının hizmete alınması dolayısıyla tören yapıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni araçlar sayesinde teşkilatın sahadaki gücünü artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni araçlarla devriye ekiplerinin sayısının da artırıldığını dile getiren Vali Toraman, "Kıymetli İl Müdürümüz vazifeye başladıktan sonra devriyede görevli personel sayısını arttırdı. Polisimizin görünür olması için hızlı müdahale etmesi için bu teslim aldığımız araçlarla imkanlarımız daha da genişlemiş olacak. Dolayısıyla bir taraftan trafik hizmetlerinde, bir taraftan alışveriş hizmetlerinde, bir taraftan uyuşturucuyla mücadele vesaire sorumluluk haline giren bütün alanlarda daha etkili bir hizmet sunmak için elimizi güçlendirmiş oldu." diye konuştu.