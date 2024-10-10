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        Çanakkale'de derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

        Çanakkale'de beden eğitimi dersinde kalp krizi geçirdiği belirtilen lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 22:26 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:26
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        Çanakkale'de derste kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
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        Çanakkale'de beden eğitimi dersinde kalp krizi geçirdiği belirtilen lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kentteki İbrahim Bodur Lisesi'nde öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi Yağız Efe Doğan, beden eğitimi dersinde fenalaştı.

        Öğretmenlerinin bilgi vermesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

        Kalp krizi geçirdiği belirtilen Yağız Efe Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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