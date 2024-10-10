Çanakkale'de derste kalp krizi sonucu ölen lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Çanakkale'de beden eğitimi dersi sırasında kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

İbrahim Bodur Lisesi 3. sınıfı öğrencisi ve Çanakkale Belediyespor basketbol takımı altyapı sporcusu Yağız Efe Doğan (15) için Mecidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Doğan'ın öğretmen olan anne ve babası taziyeleri kabul etti.

Öğrencinin cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Şehir Kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, siyasi partileri il ve ilçe başkanları, öğretmenler ve Doğan'ın okul arkadaşları katıldı.