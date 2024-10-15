GÜNCELLEME - Çanakkale'de İHA ve dron destekli narkotik operasyonu düzenlendi

Narkotik köpeklerin de yer aldığı söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 43 gram sentetik kannabinoid, 151 sentetik ecza, 32,37 gram metamfetamin, 57 gram esrar, tabanca, tüfek, çok sayıda mermi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un yönettiği İHA ve dron destekli operasyonda, 32 adrese baskın yapıldı ve 27 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi ekiplerince, Çanakkale Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale Gümrük Müdürlüğü görevlilerinin destekleriyle önceden belirlenen adreslere yaklaşık 300 kişilik personelin katılımıyla şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

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