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        Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi yakalandı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden bir zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 20:12 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:12
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        Çanakkale açıklarında 29 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi yakalandı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden bir zanlı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibinin, Gökçeada açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-308" yönlendirildi.

        Ekip tarafından, lastik bottaki Mısır ve Filistin uyruklu 8'i çocuk 29 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden zanlı yakalanarak kıyıya getirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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