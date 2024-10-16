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        Çanakkale'de 46 bin 300 makaron ele geçirildi

        Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 46 bin 300 makaron ile 12,5 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:01
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        Çanakkale'de 46 bin 300 makaron ele geçirildi
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        Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 46 bin 300 makaron ile 12,5 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak ve Umurbey beldelerinde 3 farklı işletmeye operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 40 bin 500'ü dolu 46 bin 300 makaron ile 12,5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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