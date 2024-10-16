Çanakkale'de 46 bin 300 makaron ele geçirildi

Operasyonda, 40 bin 500'ü dolu 46 bin 300 makaron ile 12,5 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 46 bin 300 makaron ile 12,5 kilogram tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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