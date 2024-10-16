Çan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ve orman işçileri tarafından söndürüldü.

Osmanefendi Mahallesi yakınındaki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Çan Belediye Başkanı Harun Arslan da bölgedeki çalışmaları izleyerek yetkililerden bilgi aldı.