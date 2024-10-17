Çanakkale'de yakalanan 2 insan kaçakçısı tutuklandı

Önceki gün Eceabat açıklarında düzenlenen operasyonda 79 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize eden Moldova uyruklu 2 zanlı yakalanmıştı. Göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürülmüş, Argos isimli tekneye el konulmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevlilerinin destekleriyle Kabatepe mevkisi açıklarında "Argos" isimli yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Moldova uyruklu S.G. (20) ve G.G. (20) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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