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        Çanakkale Havalimanı 9 ayda 144 bin 952 yolcuya hizmet verdi

        Çanakkale Havalimanı'nı yılın 9 ayında 144 bin 952 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:44
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        Çanakkale Havalimanı 9 ayda 144 bin 952 yolcuya hizmet verdi
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        Çanakkale Havalimanı'nı yılın 9 ayında 144 bin 952 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 19 bin 858 oldu.

        Eylül ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 536'ya ulaştı.

        Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 71 ton olarak hesaplandı.

        Yılın 9 ayında Çanakkale Havalimanı 144 bin 952 yolcu ile 4 bin 671 uçağa hizmet verdi. Bu süreçte taşınan yük trafiği 678 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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