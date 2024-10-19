Ayvacık'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Törene, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, İlçe Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdem Tuğrul Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç, İl Genel Meclisi Üyeleri Fatih Kocabıyık, Nizamettin Akça ve Mustafa Şahan, CHP İlçe Başkanı Erdem Çarıksız ile muhtarlar katıldı.

Ayvacık Muhtarlar Derneği Başkanı Numan Türkay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile program sona erdi.

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