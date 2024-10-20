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        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, diğeri yaralandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 00:03 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:03
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        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, diğeri yaralandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        S.D. yönetimindeki 23 UU 836 plakalı otomobil, Camikebir Mahallesi 16 Kasım Caddesi'nde, yaya Şule İrkin ve L.C.İ'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan İrkin ve L.C.İ. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrkin hayatını kaybetti.

        L.C.İ'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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