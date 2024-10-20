Çanakkale'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, diğeri yaralandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
S.D. yönetimindeki 23 UU 836 plakalı otomobil, Camikebir Mahallesi 16 Kasım Caddesi'nde, yaya Şule İrkin ve L.C.İ'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan İrkin ve L.C.İ. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrkin hayatını kaybetti.
L.C.İ'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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