Çanakkale'de otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, diğeri yaralandı

L.C.İ'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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