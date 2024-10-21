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        Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:27
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        Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bayramiç'ten Ezine istikametinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 U 7533 plakalı otomobil, Türkmenli köyü yakınlarında bir süt firmasına ait işletmeden yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Yavaş'ın kullandığı 17 TP 364 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yavaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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