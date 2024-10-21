Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bayramiç'ten Ezine istikametinde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 U 7533 plakalı otomobil, Türkmenli köyü yakınlarında bir süt firmasına ait işletmeden yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Yavaş'ın kullandığı 17 TP 364 plakalı motosikletle çarpıştı.

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