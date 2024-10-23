Gelibolu'da bozuk yollarda başlatılan onarım çalışması sürüyor

Yetkililer, mıcır asfalt ve parke taşlarla onarılan yollardaki çalışmaların kış dönemi başlamadan tamamlanmasının planlandığını, bu kapsamda Sarmaşıklı bölgesindeki doğal gaz çalışmalarından sonra da onarım gereken alanlarda gerekli onarımın yapılacağını kaydetti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bozuk yolların onarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

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