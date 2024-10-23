Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Gelibolu'da bozuk yollarda başlatılan onarım çalışması sürüyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bozuk yolların onarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da bozuk yollarda başlatılan onarım çalışması sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bozuk yolların onarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

        Belediye fen işleri müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, doğal gaz çalışmaları nedeniyle tahrip olan yollarda çalışmalar sürdürülüyor.

        Yetkililer, mıcır asfalt ve parke taşlarla onarılan yollardaki çalışmaların kış dönemi başlamadan tamamlanmasının planlandığını, bu kapsamda Sarmaşıklı bölgesindeki doğal gaz çalışmalarından sonra da onarım gereken alanlarda gerekli onarımın yapılacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı
        Çanakkale'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı
        Çanakkale Savaşı'ndan kalan bomba parçalarıyla anıt yapıldı
        Çanakkale Savaşı'ndan kalan bomba parçalarıyla anıt yapıldı
        Çanakkale'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü
        Güreci köyünde kanalizasyon hattı yapımı sürüyor
        Güreci köyünde kanalizasyon hattı yapımı sürüyor
        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden eğitim semineri
        Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğünden eğitim semineri
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı