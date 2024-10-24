Çanakkale'de kayıp yaşlı adam 2 gün sonra bulundu

Kayıp kişinin bulunması için oluşturulan özel ekip, Kemal Kütükçüler'in Eceabat ilçesinde olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Bunun üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip yaşlı adamın Gelibolu-Eceabat arasında çalışan bir otobüse bindiğini tespit etti.

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