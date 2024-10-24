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        Çanakkale'de kayıp yaşlı adam 2 gün sonra bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kişi, 2 gün sonra 40 kilometre uzaklıkta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 19:17 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:21
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        Çanakkale'de kayıp yaşlı adam 2 gün sonra bulundu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kişi, 2 gün sonra 40 kilometre uzaklıkta bulundu.

        Gelibolu'da yaşayan Alzheimer hastası olduğu belirtilen Kemal Kütükçüler'den haber alamayan yakınları, 2 gün önce durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip yaşlı adamın Gelibolu-Eceabat arasında çalışan bir otobüse bindiğini tespit etti.

        Kayıp kişinin bulunması için oluşturulan özel ekip, Kemal Kütükçüler'in Eceabat ilçesinde olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

        İlçede yapılan aramada, Kütükçüler evinden 40 kilometre uzaklıkta bulundu.

        Buradan alınıp Gelibolu'ya getirilen Kemal Kütükçüler tedbiren Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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