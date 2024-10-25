Lapseki ilçesinde öğrenim gören öğrenci "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı" yarışmasında üçüncü oldu

Kompozisyon dalında Türkiye üçüncüsü olan, okulun 7'nci sınıfı öğrencisi Güner, yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu Müdürü Ahmet Kaya ile birlikte Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta'yı makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ataberk Güner, Türkiye üçüncüsü oldu.

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