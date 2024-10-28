AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, muhtarlarla buluştu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ayvacık'ta muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Ayvacık Öğretmen Evinde bir araya geldiği muhtarların sorunlarını dinleyen Gider, son genel seçim sonuçlarına değinerek, ne Ayvacık ne Çanakkale ne de Türkiye genelinde bekledikleri sonucu aldıklarını söyledi.

Gider, "Bu sonucu ben, milletimizin 'Gelin beraber bir konuşalım.' demesi şeklinde değerlendiriyorum. Çünkü yapılan anketler gösteriyor ki İl Genel ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinde yapılan seçimlerde il genel meclis üyelerimize muhtarlarımız oy verdi. Burada bir sıkıntı gözükmüyor. Çünkü biz 1946'dan beri 'Yeter söz milletin.' diyen bir gelenekten geliyoruz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi gibi başları sıkıştığında, oy alamadıklarında bu millete "Cahil", "Oy vermeyi bilmiyor." demenin, farklı sıfatlar bulmanın işleri olmadığını dile getiren Gider, sözlerine şöyle devam etti: "Biz oy alamadıysak nerde yanlış yaptık diye düşünürüz ve yenilenmiş kadrolarla karşınızdayız. Belediyeler birçok yerde Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti fakat aldıkları belediyelerle baş edemiyorlar. Her yıl konserlerde sanatçılara milyon milyon ödeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, geçtiğimiz gün açıklama yapmış ‘Körfezi hükümet temizlesin’ yapacağınız bir o var zaten. Tünelleri, duble yolları , çevre yollarını biz yaptık. Diğer belediye başkanları da belediye başkanlığı yapmak yerine önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim aday olacak telaşına düştü.

Bizim köylerimizde güzel bir laf var 'Harmanı yakacağım diyen orağa eremez.' derler. Önce önlerindeki işe baksınlar, talip oldukları görevleri adam gibi yapsınlar. Bu memlekette Cumhurbaşkanlığı veya hükümet sorunu yok bu memlekette yerel yönetimler sorunu var. Bir an önce görevlerinin başına dönsünler, işlerini yapsınlar bu millet hizmet bekliyor." Çanakkale'nin ilçe belediyelerinde de "Köyleri mücavir alanımıza alalım." telaşının başladığına da değinen Gider, "Aldığınız belediyelerdeki çöpü bir toplayın önce. Aldığını yerlerdeki suyu adam gibi akıtın, yollarınızı yapın, bizim size yapıp teslim ettiğimiz yollara adam gibi bakın, tamir edin de kalsın köylerin mücavir alanına girmek. Ne yaptınız da neyi istiyorsunuz? İşinize bakın köyler sizin işiniz değil." diye konuştu.