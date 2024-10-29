Çanakkale'de köylüler tarlaya "Cumhuriyet emanettir" yazdı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde köylüler, tarlaya "Cumhuriyet emanettir" yazdı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde köylüler, tarlaya "Cumhuriyet emanettir" yazdı.
İlçeye bağlı Babadere köyü sakinleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı sebebiyle kutlama videosu hazırladı.
Tarlaya "Cumhuriyet emanettir" yazan ve zeybek oynayan köylülerin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.