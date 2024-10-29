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        Çanakkale, Bilecik ve Kütahya'da fener alayı düzenlendi

        Çanakkale, Bilecik ve Kütahya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:20 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:20
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        Çanakkale, Bilecik ve Kütahya'da fener alayı düzenlendi
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        Çanakkale, Bilecik ve Kütahya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Çanakkale Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı için vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar, Morabbin Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Tevfikiye köy meydanında toplanan vatandaşlar ise meşaleler yakıp 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açtı.

        Marşlar söyleyip köyü dolaşan yüzlerce kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüş dronla da görüntülendi.

        Tevfikiye Köyü Muhtarı Osman Kıran, AA muhabirine, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle farklı bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

        Bu bayramı 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile köyü fener alayı eşliğinde turlayarak kutladıklarını anlatan Kıran, "Çok güzel bir kutlama programı oldu. Katılanlara teşekkür ediyorum. Etkinliğimizde ayrıca Atatürk'ün sevdiği şarkıları da marşlarımızı da söyleyeceğiz. Nice 101 yıllara." dedi.

        - Bilecik

        Bilecik'te Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

        Bilecik Valiliği ve Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fener alayı için Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını vatandaşlar bir araya geldi.

        Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşe Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Kütahya

        Kütahya’da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle fener alayı düzenlendi.

        Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar mehter takımı öncülüğünde, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı’na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

        Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli meyvesi olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in 101'inci yılını kuruluşun ve kurtuluşun şehri, şehit ve şehitler diyarı Kütahya'da, ilk günkü gibi heyecan ve azimle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Işın, şunları kaydetti:

        “Türk milleti öyle sıradan bir millet değil. Kimse bizimle baş edemez. Altaylardan vuruşa vuruşa geldik, meydanlarda, ovalarda kim bizi yenebilir. Bizler birlik oldukça bizi kimse yenemeyecek. Hepimiz bu vatanın bölünmezliğinde, devletin tekliğinde ve milletin beraberliğinde birleşeceğiz. Bizim bundan başka bir çaremiz yok. Bu vatandan başka bir vatanımız yok. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz ve burada öleceğiz."

        Ecdadın verdiği mücadele sonucunda bugün huzur içinde yaşandığını belirten Belediye Başkanı Eyip Kahveci de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

        Program, halk oyunları gösterisi ve marş dinletisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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