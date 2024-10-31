Çanakkale'de şehirler arası otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, otogarda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik gerçekleştirilen Gelibolu Otogarı'nda operasyonda düzenlendi.
Operasyonda, şehirler arası otobüste yolcu olarak bulunan şüpheli M.A.B. yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.