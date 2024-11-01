Gelibolu'da askeri bando konser verdi

Marşların yanı sıra türkülerinin de çalındığı konsere katılan vatandaşlar eserlere eşlik etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı bandosu tarafından konser verildi.

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