Gelibolu'da askeri bando konser verdi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı bandosu tarafından konser verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı bandosu tarafından konser verildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik müdürlük salonunda gerçekleştirildi.
Marşların yanı sıra türkülerinin de çalındığı konsere katılan vatandaşlar eserlere eşlik etti.
Konser sonunda Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, askeri bandoyu kutladı.
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