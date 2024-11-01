Gelibolu'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezindeki bir iş yerinde B.D. ile B.A, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirini bıçakla yaraladı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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