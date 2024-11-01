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        Çanakkale ve Ankara'da bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

        Çanakkale ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda internet üzerinden dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 18:03 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:03
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        Çanakkale ve Ankara'da bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
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        Çanakkale ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda internet üzerinden dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Çanakkale merkezi ve Ezine ilçesi ile Ankara'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si tutuklanırken bir kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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