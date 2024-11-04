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        Çanakkale'de otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:18
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        Çanakkale'de otomobilin çarptığı 95 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Çan-Çanakkale kara yolunda seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Hurmaköy yakınlarındaki Kocaçay-2 köprüsünde Ziya Işık'a (95) çarparak kaçtı.

        Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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