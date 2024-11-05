Gelibolu'da Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

Programlara İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, öğretmenler ve veliler de katıldı.

Kutlamalar kapsamında ilçedeki Neyire Erden Anaokulu ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Anaokulu ile 26 Kasım İlkokulunun öğretmen ve öğrencileri tarafından program düzenlendi.

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