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        Çan'da 95 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kullandığı otomobille 95 yaşındaki kişiye çarparak ölümüne yol açan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:39 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:39
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        Çan'da 95 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kullandığı otomobille 95 yaşındaki kişiye çarparak ölümüne yol açan sürücü tutuklandı.

        Ziya Işık'ın öldüğü kazanın ardından olay yerinden kaçan ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.İ, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çan-Çanakkale kara yolunda seyreden A.İ. idaresindeki otomobil, 4 Kasım Pazartesi akşamı Hurmaköy yakınındaki Kocaçay-2 Köprüsü'nde Ziya Işık'a çarpmıştı. Işık, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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