Çanakkale'de basın mensupları dron eğitiminin teorik bölümünü tamamladı

Borsa Başkanı Abdullah Deniz ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recai Başaran, eğitime devam eden basın mensuplarını ziyaret ederek başarılar diledi.

Çanakkale Ticaret Borsası’nda düzenlenen eğitimin dördüncü gününde basın mensuplarına dronun teknik özellikleri ve uygulamalar hakkında Skyview Havacılık İHA eğitmeni Emre Salı tarafından bilgi verildi.

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