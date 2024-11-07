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        Çanakkale'de basın mensupları dron eğitiminin teorik bölümünü tamamladı

        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce kentteki basın mensuplarına yönelik verilen dron eğitiminin teorik bölümü tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:43
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        Çanakkale'de basın mensupları dron eğitiminin teorik bölümünü tamamladı
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        İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce kentteki basın mensuplarına yönelik verilen dron eğitiminin teorik bölümü tamamlandı.

        Çanakkale Ticaret Borsası’nda düzenlenen eğitimin dördüncü gününde basın mensuplarına dronun teknik özellikleri ve uygulamalar hakkında Skyview Havacılık İHA eğitmeni Emre Salı tarafından bilgi verildi.

        Borsa Başkanı Abdullah Deniz ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recai Başaran, eğitime devam eden basın mensuplarını ziyaret ederek başarılar diledi.

        Teorik eğitimin ardından yapılacak sınavı geçen basın mensupları, yarın pratik eğitime katılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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