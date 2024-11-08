Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği, Çanakkale'de toplandı

        Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği, Çanakkale'de toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde başladı.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Nedime Hanım Konağı'ndaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk dünyasının her alanda önemli ilerleme ve gelişme aşaması yaşadığını söyledi.

        Bunun son örneğinin siyasi alanda Türk Devletleri Teşkilatının toplantısında görüldüğünü belirten Toraman, "TÜRKSOY, çok önemli bir teşkilat olarak uzun yıllar önce kuruldu. Türk dünyasını kültür ve sanat alanında bir araya getirme misyonunu bugüne kadar başarıyla sürdürdü. Dolayısıyla bu işbirliğinde kültür ve sanatın çok özel bir öncü bir rolü var." dedi.

        Vali Toraman, işbirliğinin geliştirilmesi için müzik ve güzel sanatlar üniversitelerinin temsilcilerinin bir araya gelmesinin çok değerli olduğunu ifade etti.

        Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Erhan Özden ise Çanakkale'nin geçmişi öğreten, geleceği gösteren, Türklerin ve Türk dünyasının dünyaya çok güzel mesajlar vereceği bir şehir olduğunu vurguladı.

        Çanakkale'nin anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptığını dile getiren Özden, şunları kaydetti:

        "Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla beraber 8 üye ülke ve gözlemci ülke statüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu ülkelere bağlı sanat üniversiteleri ile TÜRKSOY'un da katkılarıyla bu birlik ortaya çıktı. Şüphesiz toplumları bir araya getiren en önemli şeylerden biri kültür ve sanat. Çünkü bizi binlerce yıldır geçmişten günümüze bir arada tutan, bizi hem ses, hem görsel zenginliklerle bir arada tutan en önemli şey. İşte Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan ta oradan kalkıp Anadolu coğrafyasına alışmaya başlarken, oraya yerleşirken bu kültürel zenginliğimizi aslında yaşamaya bir ara verdik. Bu uzaklığı yakın etme düsturuyla harekete geçerek kurduğumuz bu birliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

        - "Tarih yolculuğunda bu kutlu yürüyüş daha da güçlenecek"

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Türk dünyasının bilinirliğini, tanınırlığını ve kültürel zenginliklerini diğer coğrafyalara aktarmak istediklerini belirtti.

        Bunun için bu toplantılara büyük önem verdiklerini vurgulayan Erenoğlu, "Çünkü biz bize yaşamanın çok fazla katkısı, tabii ki değeri var ama artı değer katmak için diğer coğrafyalara da zenginliklerimizi taşımamız ve ulaştırmamız gerekiyor. Bizler de üniversite olarak, üniversitemiz olarak diğer Türk dünyasındaki üniversitelerimize de yerinde ziyaretler yapacağız. Akademik AR-GE alanında, özellikle eğitim öğretim alanında ve toplumsal katkı alanında da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin kabiliyetlerini artırarak oraya da aktarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Türk dünyasında son zamanlarda gurur ve sevinçle gözlemledikleri güzel gelişmeler olduğunu anlattı.

        Sanat üniversitelerinin rektörlerini Çanakkale'de görmek, ortak bir dilde, duyguda buluşmanın gelecek için kendilerini umutlandırdığını dile getiren Kaşdemir, "İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz daim olacak, yürüyüşümüz daim olacak. Tarih yolculuğunda bu kutlu yürüyüş daha da güçlenecek. Bilge Kağan'ın da ifade ettiği gibi biz bir oldukça beraber oldukça birbirimize sıkı sıkıya kenetlendikçe, üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamayacaktır." ifadesini kullandı.

        ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ekibince müzik dinletisi sunulan programda, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesince açılan "Ortak Kökler Kültürel İzler" sergisi gezildi.

        Açılışa, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ceyran Mahmudova, Kazakistan Jürgenov Kazak Milli Sanat Akademisi Rektörü Arman Jüdebayev, Kırgız Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi Rektörü Tümenboy Koldoşov, Özbekistan Devlet Sanat ve Kültürü Enstitüsü Rektörü Nodirbek Bakhtiyorovich ile ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Çatal ile akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

        Program kapsamında oturumlarla devam eden etkinlik, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de afet durumunda haberleşme desteği için Trakya'yı da kapsayan t...
        Çanakkale'de afet durumunda haberleşme desteği için Trakya'yı da kapsayan t...
        Gelibolu'da kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi
        Gelibolu'da kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi
        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Sahte mehdinin müritlerine operasyon: 10 gözaltı
        Sahte mehdinin müritlerine operasyon: 10 gözaltı
        Çanakkale'de basın mensupları dron eğitiminin teorik bölümünü tamamladı
        Çanakkale'de basın mensupları dron eğitiminin teorik bölümünü tamamladı
        Lapseki MYO'da söyleşi gerçekleştirildi
        Lapseki MYO'da söyleşi gerçekleştirildi