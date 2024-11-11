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        Çanakkale Havalimanı 10 ayda 164 bin 712 yolcuya hizmet verdi

        Çanakkale Havalimanı'ndan yılın ilk 10 ayında 164 bin 712 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:13
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        Çanakkale Havalimanı 10 ayda 164 bin 712 yolcuya hizmet verdi
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        Çanakkale Havalimanı'ndan yılın ilk 10 ayında 164 bin 712 yolcunun yararlandığı bildirildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 19 bin 760 oldu.

        Ekim ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 548'e ulaştı.

        Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 59 ton olarak hesaplandı.

        Yılın 10 ayında Çanakkale Havalimanı 164 bin 712 yolcu ile 5 bin 219 uçağa hizmet verdi. Bu süreçte taşınan yük trafiği 737 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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