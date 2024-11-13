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        Çanakkaleli 101 anne, Cumhuriyet'in 101. yılı anısına üniversite öğrencilerine yemek yaptı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) PR Kulübü tarafından "Cumhuriyet'in 101. Yılında Çanakkale'nin 101 Annesi, Öğrencilerle Buluşuyor Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine ikramlarda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:46 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:48
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        Çanakkaleli 101 anne, Cumhuriyet'in 101. yılı anısına üniversite öğrencilerine yemek yaptı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) PR Kulübü tarafından "Cumhuriyet'in 101. Yılında Çanakkale'nin 101 Annesi, Öğrencilerle Buluşuyor Projesi" kapsamında üniversite öğrencilerine ikramlarda bulunuldu.

        Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (ÖSEM) düzenlenen etkinlikte, 101 annenin hazırladığı sarma, köfte, börek, tatlı ve içecekten oluşan yiyecekler öğrencilere ikram edildi.

        Topluluğun akademik danışmanı ve ÇOMÜ Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Bayram, gazetecilere, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı için anlamlı bir etkinlik hazırladıklarını söyledi.

        ÇOMÜ'lü öğrencileri annelerle bir araya getirdiklerini belirten Bayram, "Anneler öğrencileri, öğrenciler anneleri tanımıyor. Hepsi buradaki üniversite öğrencilerini evlatları olarak görüyorlar. Her biri evlerinde yaptıkları kısır, börek, sarma, poğaça, tatlılar, tuzlular; bunları manevi evlatları olarak kabul ettikleri öğrencilerle paylaşıyor. Çanakkale'deki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu da yansıtmış oluyoruz." diye konuştu.

        Annelerden Öznur Benderlioğlu Doğangün ise projede yer almaktan gururlu olduğunu dile getirdi.

        Çanakkale'ye, ÇOMÜ'ye gelen öğrencilerin anne ve babalarından, ebeveynlerinden kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Doğangün, şunları kaydetti:

        "O emanetler bizlerin evlatları. Biz nasıl kendi çocuklarımızın yatağa aç girmesini istemiyorsak, onlar da muhtemelen aynı şeyleri düşünüyorlar. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. 101 anne bir araya geldik, maharetlerimizi sergiledik. Bu sadece küçük bir farkındalık hareketi. Eminim ki Çanakkaleliler, tüm çocuklarımızı sahiplenecek. Çünkü onlar bizim aydınlık geleceğimiz."

        Öğrencilerden Halil İbrahim Sert de ailelerinden uzun süredir ayrı olduklarını, anne yemeklerine hasret kaldıklarını ifade etti.

        Çanakkaleli annelerle farklı güzel birgün geçirdiklerini anlatan Sert, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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