Çanakkale'de polisin huzur uygulamaları sıklaştırıldı

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarının sıklaştırıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarını sıklaştırdıklarını belirtti.

Okul etrafı, yurt çevreleri, metruk binalar, kalabalığın olduğu eğlence alanları, alışveriş merkezlerinin çıkışları ile kentteki her iki kordon boyunun 7 gün 24 saat esasına göre ekiplerce kontrol edildiğini ifade eden Kurt, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: