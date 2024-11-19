Seramik fabrikasının atıklarından tasarlanan "zeytin" temalı mozaik eserin açılışı yapıldı

Türkiye'deki bazı üniversitelerin seramik bölümlerinden öğrenci ve akademisyenlerin oluşturduğu 105 kişilik proje ekibinin, fabrika atık malzemelerini kullanarak tasarladığı "zeytin" temalı dev mozaik eserin açılışı gerçekleştirildi.

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ÇASEM) ile Kaleseramik işbirliğiyle yürütülen "Seramik Mozaik Yüzey Kaplama Projesi", 9 üniversiteden 105 akademisyen ve öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen törende konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale'yi tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti olarak planlamak istediklerini ve bu vizyona uygun projelerle çalışmak istediklerini söyledi.

Bu tür çalışmaların kent estetiği açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Erkek, "Her zaman söylediğimiz bir şey var; bu kentin kamusal alanları, binalarımızın, evlerimizin dış cepheleri kente ait ve bu kent bizim evimiz. Evimizi güzelleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Proje Danışmanı ve yürütücüsü ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi ve ÇASEM Müdürü Prof. Dr. Yeşim Zümrüt, henüz inşaat aşamasındayken binayı kimliklendirme için çalışmalara başladıklarını aktardı.