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        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:44
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        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünce, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 66 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de gözaltına alınan 10 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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