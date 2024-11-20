FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünce, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 66 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-30" operasyonunda Çanakkale'de gözaltına alınan 10 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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