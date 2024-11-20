Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Ayvacık Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi tarafından karada yürütülen çalışmalarda, 9'u çocuk 16 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Diğer operasyonda, ilçenin açıklarında lastik botla bir grubun ilerlediği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu "KB-32" ile ekip yönlendirildi.