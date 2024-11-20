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        Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:55
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        Çanakkale'de 64 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 64 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

        Ayvacık Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi tarafından karada yürütülen çalışmalarda, 9'u çocuk 16 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Diğer operasyonda, ilçenin açıklarında lastik botla bir grubun ilerlediği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu "KB-32" ile ekip yönlendirildi.

        Ekiplerce durdurulan bottaki 22'si çocuk 48 düzensiz göçmen, kıyıya getirildi.

        Yabancı uyruklular, Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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