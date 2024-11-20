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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:01
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
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        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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