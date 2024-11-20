Çanakkale Boğaz hattında bazı seferler iptal edildi
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale'de etkisini artıracak olan lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, Eceabat'tan Çanakkale'ye 04.00-06.00 ve Çanakkale'den Eceabat'a 05.00 seferi ile Narlı-Marmara Hattı'nda Narlı'dan 08.00 ve 16.15 kalkışlı, Marmara'dan ise 11.30-17.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.
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