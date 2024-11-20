Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" tarafından hareketli lastik bot tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 15'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
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