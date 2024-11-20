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        Gelibolu'da, Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen 50 top mermisi bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kanalizasyon yenileme çalışması sırasında, Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen 50 top mermisi ortaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:58 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:58
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        Gelibolu'da, Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen 50 top mermisi bulundu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kanalizasyon yenileme çalışması sırasında, Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen 50 top mermisi ortaya çıkarıldı.

        Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alaaddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi Piri Reis Kordonboyu Sokak'ta yürüttükleri kanalizasyon yenileme çalışması sırasında, kazı yaptıkları alanda top mermileri ile karşılaştı.

        İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, kazı sahasını güvenlik çemberine aldı. İşçiler daha sonra top mermilerini kontrollü şekilde toprak altından birer birer çıkardı. Çalışma sonunda toprak altından çıkarılan top mermisi sayısı 50'ye ulaştı.

        Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen top mermileri, güvenli bir alanda korunması amacıyla polis ekiplerince teslim alındı.

        Top mermilerinin, tarihi ve teknik özelliklerinin incelenmesi için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına götürüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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